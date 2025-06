F1, Hamilton umilia la Ferrari in diretta: che batosta

Le dichiarazioni in conferenza stampa del pilota britannico Lewis Hamilton non sono certo passate inosservate. Ha detto parole dure.

Ormai, è altamente probabile che la stagione di Lewis Hamilton in Formula Uno, la sua prima in Ferrari si chiuda senza i risultati che il pilota avrebbe sperato. Impossibile non credere che, tra le ragioni che lo hanno spinto a firmare l’accordo multimilionario per correre con il Cavallino non ci fosse un sogno che molti suoi tifosi custodiscono.

Superare il record di titoli ottenuti dal rivale storico Michael Schumacher, vincendo l’ottavo, ironia della sorte, proprio con la squadra che il tedesco ha portato ad ottenere ben cinque successi, gli ultimi mai ottenuti da Ferrari escludendo quello di Kimi Raikkonen che fino ad ora, è stato anche l’ultimo che Maranello si è portata a casa.

I cronisti continuano ad accanirsi sul rapporto tra il pilota inglese e Ferrari, specificando come se ce ne fosse bisogno che, visti i pochi punti raccolti fino ad ora se paragonati alla sua media in carriera e visto il poco feeling con la SF-25, non sarà certo questo l’anno in cui Lewis si porterà a casa questo titolo, semmai lo farà. Del resto lo ha detto lui per primo.

Hamilton non ci sta più, parole forti

Di recente il pilota si è presentato alla stampa in attesa di prendere parte al GP di Canada parlando in modo sincero e trasparente, come del resto ha sempre fatto durante tutta la sua carriera. Nonostante Vasseur e compagni abbiano in un certo senso inaugurato una nuova politica in cui i giornalisti andrebbero considerati di meno, visto tutto ciò che hanno scritto e detto sulla squadra, Lewis ha voluto confessarsi.

Il rapporto tra il pilota inglese e la macchina non è buono. E, come se ci fosse bisogno di segnalarlo ulteriormente, lo stesso Lewis ha detto parole molto forti: “Non ho sintonia con la monoposto. Ed è stato così per tutta la stagione”, rivela il pilota inglese, usando una delle sue colorite similitudini per spiegare meglio che cosa ha provato per dieci gran premi di fila.

“Questa macchina è come qualcuno che non sa ballare, qualcuno che non ha il senso del ritmo. È come cercare di far avere ritmo a qualcuno che non ce l’ha. È molto, molto difficile. Ecco come ci si sente con questa macchina”, la dichiarazione brutale. Insomma, le premesse per il resto della stagione non sono proprio positive.