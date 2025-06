Fiorentina, Dzeko il primo regalo per Pioli

Scelto l’allenatore, con Stefano Pioli che sarà ufficiale solo ai primi di luglio per questioni burocratiche la Fiorentina ha centrato anche il primo colpo di mercato con Edin Dzeko pronto a diventare il perfetto vice Kean, a parametro 0. Un profilo quello del bosniaco perfetto per dare il cambio al bomber della viola ma anche per affiancarlo in caso di necessità con Dzeko capace sia a fare reparto da solo che ad affiancare un’altra punta grazie alle sue straordinarie qualità sia davanti che spalle alla porta. Dzeko ma non solo perché la Fiorentina ripartirà da una base importante della scorsa stagione dopo aver rinnovato De Gea, e riscattato Gosens e Fagioli.

Fiorentina, si progetta il futuro

Con Cataldi, Colpani, Folorunsho, Adli e Zaniolo che faranno ritorno a casa base i gigliati infatti vogliono confermare i pezzi pregiati. Su Dodo c’e forte l’attenzione del Milan, ma al momento la Fiorentina chiede una cifra proibitiva. Non solo Dodo perché i rossoneri apprezzano anche Fortini, in prestito la scorsa stagione alla Juve Stabia con i viola che porteranno il ragazzo in ritiro prima di deciderne il futuro. Futuro tutto da scrivere quello di Moise Kean. Per il bomber viola saranno fondamentali i primi 15 giorni di Luglio quando sarà attiva la clausola rescissoria da 52 milioni. Un prezzo non insormontabile e che in caso di volontà ad andare del ragazzo potrebbe far tremare la dirigenza della Fiorentina. Con i viola che dovranno decidere anche se riscattare Albert Gudmundsson con l’islandese sul quale ancora andranno sciolte le riserve visto la sentenza che pende su di lui.