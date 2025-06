L’AD dell’Al-Hilal fa chiarezza: “Inzaghi? Tutto definito prima della finale di Champions”

L’ Al Hilal di Simone Inzaghi è pronto all’ esordio al Mondiale per Club contro il Real Madrid . L ’amministratore delegato del club saudita, Esteve Calzada , ha fatto il punto sulla trattativa per portare l’ex Inter in Arabia Saudita ai microfoni della BBC: « Tutto era stato definito in anticipo, ma il contratto non è stato siglato prima della finale solo perché Inzaghi, per correttezza, ci ha chiesto di attendere. Può sembrare una decisione dell’ultimo minuto ma in realtà è frutto di un lungo lavoro dietro le quinte. Inzaghi stava per disputare un match fondamentale e ci ha chiesto espressamente di rimandare tutto a dopo la finale. Quest’anno abbiamo chiuso al secondo posto, un risultato inferiore alle nostre aspettative: da Simone vogliamo che ci riporti a vincere e a riprenderci il titolo ».