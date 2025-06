Mondiale per Club 2025: l’Inter pronta alla sfida con il Monterrey! Il Borussia sfida la Fluminense

Prosegue la fase a gironi del Mondiale per Club 2025, competizione che vede coinvolte due squadre italiane, oltre a tanti club europei di prima fascia. Vediamo nel dettaglio le sfide più interessanti in programma.

Questa sera, alle ore 18 italiane, si giocherà al Meadowlands Stadium la sfida tra Fluminense e Borussia Dortmund. Le squadre, almeno sulla carta, dovrebbero giocarsi la testa del gruppo F, completato da Mamelodi e Ulsan. Le Vespe vengono dal quarto posto conquistato in Bundesliga, nonché un’eliminazione ai quarti di finale di Champions League. I teutonici partono favoriti contro i brasiliani: su Planetwin365, la vittoria del Borussia Dortmund pagherebbe 1,50 volte la posta; su WilliamHill 1,51 e su Unibet 1,53. Interessante anche la giocata “Over 2,5”: su Planetwin365 si parla di 1,63 volte la posta; su WilliamHill 1,64 e su Betclic 1,60.

Nel gruppo E è prevista River Plate-Urawa. Gli argentini e i giapponesi sono inseriti nello stesso gruppo dell’Inter, completato dal Monterrey. I ragazzi di Gallardo hanno concluso qualche settimana fa la fase a gironi della Copa Libertadores, piazzandosi in testa al proprio gruppo con 12 punti in sei gare. Su Planetwin365, il successo del River Plate contro i nipponici pagherebbe 1,57 volte la posta; su WilliamHill 1,55 e su Betclic 1,60. Segnaliamo anche la quota della giocata “Parziale-finale X/1”: su Planetwin365 si parla di 4,35 volte la posta; come su Betclic, mentre su Unibet 4,30.

Desta tanto interesse e curiosità l’esordio di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. La Beneamata esordirà con i messicani del Monterrey e lo farà cercando di cancellare i fantasmi di un finale di stagione particolarmente negativo. Segnaliamo su Planetwin365 la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”, immaginando che entrambi i tempi possano essere vinti dai nerazzurri, è proposta a 2,20; su WilliamHill 2,03 e su Betclic 2,15. Tra i risultati esatti, da provare il 2-0 in favore dell’Inter, su Planetwin365 a 7,75; su Unibet 7 e su WilliamHill 7,60.

Esordio anche per la Juventus di Igor Tudor, la quale sfiderà l’Al-Ain. I bianconeri vogliono riscattarsi dopo una stagione deludente e hanno intenzione, inoltre, di andare più avanti possibile nella competizione, per assicurarsi una parte importante del montepremi. La Vecchia Signora parte nettamente favorita contro gli emiratini. Si potrebbe considerare la giocata “Primo tempo 2”: su Planetwin365 la quota è di 1,63; su Betclic 1,60 e su Unibet 1,62.