Mondiale per Club, vincono Chelsea e Flamengo. Pari scoppiettante tra Boca Juniors e Benfica

Continuano le emozioni al Mondiale per Club con gli altri tre match giocati nella serata di ieri e nella notte con i successi di Chelsea e Flamengo e, soprattutto, con un pareggio scoppiettante tra Boca Juniors e Benfica.

Chelsea-Los Angeles FC 2-0

Nella serata di ieri esordio vincente per Chelsea di Enzo Maresca al Mondiale per Club. I Blues, dopo aver trionfato in Conference League, hanno superato 2-0 il Los Angeles FC al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, mettendo subito in chiaro le cose nl Gruppo D: i londinesi hanno conquistato i primi tre punti con una partita controllata fin dall’inizio e decisa con un gol per tempo: nella prima frazione di gioco sblocca il match Pedro Neto, nella ripresa il gol del definitivo 2-0 di Enzo Fernandez.

Flamengo-Esperance Tunis 2-0

Nella notte è arrivata la risposta immediata da parte del Flamengo: i brasiliani hanno avuto la meglio con lo stesso punteggio, 2-0, dei tunisini dell’Esperance. Le reti, anche in questo caso, uno per tempo, da parte di De Arrascaeta al minuto 17 e Araujo al 70′, con la partita che si è giocata al Lincoln Financial Field di Filadelfia. Il Mengao raggiunge i Blues in testa alla classifica.

Boca Juniors-Benfica 2-2

Tra gli argentini del Boca Juniors e i portoghesi del Benfica emozioni ed espulsioni con gli Xeneizes e i Lusitani che non sono andati oltre il 2-2 nell’esordio al Mondiale per club. La partita si è disputata all’Hard Rock Stadium di Miami e, nella prima frazione di gioco, i gialloblù in 6 minuti hanno messo a segno due reti con Merentiel (21′) e Battaglia (27′). Nel recupero del primo tempo l’argentino Di Maria ha accorciato le distanze su rigore al 48′ scatenando le ire di Ander Herrera espulso dalla panchina. Il gol del pareggio è stata firmata dall’altro argentino, il difensore Nicolas Otamendi all’84esimo. Da segnalare altre due espulsioni: quella di Belotti, mentre nel finale quella di Figal, un rosso per parte!