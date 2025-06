Napoli, DeLa vuole costruire una squadra super. Conte punta in alto

Le garanzie di Aurelio De Laurentiis ad Antonio Conte sono state sicuramente chiare. Dopo il contatto tra i due, avvenuto ormai oltre due settimane fa, ecco che il Napoli sta lavorando per allestire un roster di livello in vista del ritiro estivo, che fungerà da atto preparatorio in vista della stagione che verrà. Le ambizioni di Antonio Conte sono tante e c’è la volontà d’imporsi non solo in campionato, ma anche nella nuova Champions League.

Le mosse indicative

Si sta discutendo molto dei possibili acquisti del club partenopeo. Il nome di Lorenzo Lucca è sempre più insistente e il centravanti dell’Udinese, classe 2000, pare essere davvero a un passo. Ma non solo: la dirigenza partenopea cerca in modo insistente un difensore forte e strutturato da poter affiancare a Buongiorno. Anche nel ruolo di esterno d’attacco è probabile che il Napoli possa affondare il colpo: Lang? Forse è presto per la completa definizione di mosse e strategie, ma le ambizioni sono indicative.