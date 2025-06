Notizia drammatica: morto il pilota italiano

Tutto il mondo del motorsport italiano è in lutto per l’accaduto. Un dramma terribile, il secondo in pochi giorni.

A volte dimentichiamo quanto gli sport di motori siano pericolosi mentre siamo comodamente seduti sul divano ad osservare una gara di MotoGP, F1 o WRC: in realtà però, dietro i colori scintillanti delle carrozzerie ed i latrati potenti dei motori di queste auto, si nascondono uomini che stanno affrontando uno degli sport più pericolosi al mondo.

Certo potremmo parlare di rischio calcolato: i professionisti che corrono in queste discipline sono preparati, minimizzano i rischi e sanno a cosa vanno incontro. E per ogni incidente sfiorato, adrenalina e grandi emozioni pervadono loro ma anche i fans che osservano e seguono i campionati sportivi passo dopo passo, sperando che vada tutto bene.

Purtroppo, di recente, un lutto tremendo ha colpito proprio uno degli sport più seguiti in Italia sotto questo profilo, portandosi via un professionista esperto che aveva anche famiglia. Si tratta del secondo caso in pochi giorni il che sembra voler scrivere una pagina nera di questo sport ma, soprattutto, strazia la comunità sportiva che ha seguito l’evento.

Tragedia nel rally, la seconda in pochi giorni

Giordano Di Stilio, 45 anni ed una lunga carriera nel rally è scomparso in queste ore. A dare l’annuncio, la famiglia ed i colleghi che hanno comunicato la tragedia ricordando “Jordan” come era soprannominato nell’ambiente. Il pilota aveva vinto nel 2021 la velocità montagna gruppo categoria RS1600, portando a casa un’importante titolo con la sua Citroen Saxo. In tanti anni, Di Stilio aveva corso numerose gare, diventando un vero veterano di questa disciplina impegnativa e dura.

La scomparsa è avvenuta per cause che non sono arrivate alla stampa ma non sembra che Giordano Di Stilio sia stato coinvolto in un incidente. Anche se per ragioni diverse, la sua scomparsa è comunque avvenuta pochi giorni dopo la tragedia di Matteo Doretto, giovane promessa tricolore che ha perso la vita durante una gara in Polonia.

Due lutti che sconvolgono il mondo dei rally a breve distanza. “Jordan” lascia tragicamente una moglie e due figli e tanti amici a Santa Lucia di Cepagatti, dove si terranno le esequie per dare un ultimo saluto al campione di rally che sulla sua vettura bianca, nera e rossa ha realizzato un sogno che tanti appassionati si limitano ad osservare timidamente da dietro le transenne o da dietro uno schermo televisivo.