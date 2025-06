Sinner-Alcaraz, la rivelazione sconvolge: “Non ci credo”

Arriva una rivelazione inaspettata a riaccendere i riflettori su Sinner e Alcaraz, i tifosi sono increduli.

Ci sono partite che passano, scorrono via con il calendario, e altre che restano. Come scolpite nella memoria collettiva di chi ama il tennis. La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz appartiene senza ombra di dubbio alla seconda categoria.

È stata la finale più lunga della storia del torneo, un duello infinito fatto di colpi, sudore, rimonte e momenti in cui tutto sembrava perduto da una parte e vinto dall’altra. E invece no. Non era finita finché non era davvero finita. Chi c’era, davanti allo schermo o sulle tribune del Philippe Chatrier, ha ancora quel sapore in bocca. Amaro, dolce, incredulo. Dipende per chi tifavi.

Ecco cosa è emerso dopo la finale al Roland Garros tra Sinner e Alcaraz

Mentre il circuito non si ferma e guarda già ai prossimi appuntamenti, su tutti Wimbledon ormai alle porte, c’è chi non riesce proprio a voltare pagina. È naturale, in fondo. Una partita così ti resta dentro, soprattutto se l’hai giocata, vissuta, vinta o persa. Però a sorprendere tutti, nelle ultime ore, è stata la rivelazione arrivata direttamente da uno dei due protagonisti. Una confessione tanto sincera quanto potente, perché mostra quanto anche chi vince possa sentirsi travolto da ciò che è appena accaduto.

Carlos Alcaraz, fresco campione a Parigi, ha ammesso in un’intervista che ancora oggi riguardare quella finale lo lascia senza parole. “Guardo e riguardo il video della finale – ha detto – e ancora non riesco a credere di essermi ripreso da quei tre match point contro Sinner.” Parole che pesano, perché non si tratta solo di una riflessione tecnica, ma di una vera e propria rivelazione emotiva. Come a dire: nemmeno io so come ho fatto. Nemmeno io so spiegare cosa sia successo davvero in quei momenti.

Del resto, chi c’era lo ricorda bene. Sinner ha avuto tre occasioni per chiuderla. Tre palle match che in altre circostanze sarebbero bastate. Ma non quella volta. Non con un Alcaraz così determinato a non mollare, così viscerale nel modo di stare in campo. Ha resistito, ha risposto, ha ribaltato. E ora, a mente fredda, nemmeno lui se ne capacita. Ed è proprio questa franchezza a rendere ancora più leggendaria quella finale. Perché se anche il vincitore si sente quasi miracolato, allora è chiaro che ci troviamo davanti a uno di quegli eventi sportivi che, col tempo, diventano mito.

Wimbledon si avvicina, i riflettori si spostano altrove, ma è impossibile fingere che tutto sia tornato alla normalità. Quella finale ha lasciato un segno. Dentro i protagonisti, ma anche dentro lo sport. E a volte, le partite che segnano la storia non finiscono mai davvero. Restano lì, come cicatrici luminose.