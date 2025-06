Tra il Napoli e le altre big c’è già un divario importante, almeno sulla carta

Qualche tempo fa Antonio Conte disse che prima o poi sperava di partire ai nastri di partenza di una nuova stagione con una squadra già pronta per vincere e non una da ricostruire. Questa sembra essere l’annata giusta per far sì che tutto ciò accada. Perché arrivati a questo punto dell’estate la linea tra il Napoli e le altre big, almeno sulla carta, è molto distaccata. E Conte parlava proprio di quella linea teorica, perché un uomo intelligente come lui sa benissimo che il campo, alla fine, può ribaltare ogni pronostico.

Tra il Napoli e le altre big c’è una linea netta

Ma questo Napoli, adesso, parte più di due passi avanti alle altre big. E il primo merito è di Aurelio De Laurentiis che ha già messo a termine l’acquisto più importante, la conferma del tecnico salentino sulla panchina dei campioni d’Italia. Campioni d’Italia che partiranno ad agosto con buona parte della squadra da confermare, con qualche aggiustamento da fare ma senza stravolgere quella squadra che con Conte ha fatto molto bene. E la notizia più importante è proprio la conferma del salentino perché il Napoli, rispetto alle altre big, si conosce già e non ha bisogno di quel tempo utile per far proprio un nuovo modo di fare calcio.

Dall’Inter alla Juventus, quanta incertezza

Perché poi c’è l’Inter che riparte da Christian Chivu dopo un ciclo quadriennale di Simone Inzaghi che, tra alti e bassi, ha comunque segnato. C’è la Juventus che riparte da Igor Tudor, da traghettatore punto fermo della nuova era bianconera. C’è il Milan che riparte da un Massimiliano Allegri che comunque negli ultimi tempi è stato fermo. C’è la Roma che riparte da Gian Piero Gasperini che comunque deve abituarsi a un nuovo ambiente e nuove pressioni. C’è molta incertezza intorno alle big di Serie A, tra varie conferme invece il Napoli può permettersi quel lusso di mettere immediatamente pressione alle concorrenti, per provare a ripetersi in campionato e andare il più avanti possibile in Europa.