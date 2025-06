Contromano in autostrada, schianto fatale: Sinner sotto choc

Un lutto tremendo colpisce Jannik Sinner: era stato l’unico a riuscire a farlo con lui, in Italia.

Tutti i grandi campioni, almeno una volta, hanno perso contro qualcuno, non importa quanto sia stata lunga e vincente la loro carriera o quanto duramente si siano allenati. Molti atleti, per esempio, hanno incontrato il loro avversario più duro, quello che li ha sconfitti, ben prima della fama.

Jannik Sinner è uno dei tennisti più forti del mondo, eppure, non ha un record perfetto nel nostro paese. Una giovane promessa del tennis ai tempi lo aveva superato quando i due giocavani ancora nella lega under 12. Una rivalità evoluta in una grande amicizia, come testimoniano alcune foto su Instagram che, in tempi più recenti, vedono i due atleti insieme sorridenti.

La carriera e la vita di questo tennista purtroppo si sono interrotte in queste ore in un drammatico incidente stradale che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe originato proprio da un errore del tennista. L’incidente che si è portato via l’atleta di Bolzano è stato gravissimo e non gli ha lasciato purtroppo alcuno scampo.

Dramma nel tennis, scomparso Tobias Tappeiner

Cresciuto nelle giovanili del tennis a Bolzano, Tobias Tappeiner aveva appena 24 anni e lavorava come istruttore di tennis del comune ormai da tempo. Tappeiner, fan e rivale nelle Under 12 di Sinner è rimasto ucciso in un tremendo incidente stradale proprio nelle ultime ore che, oltre a costare la vita all’atleta, avrebbe lasciato cinque feriti.

I fatti sono accaduti sull’autostrada A22 del Brennero. Non è chiaro se per un errore o una leggerezza, Tobias avrebbe preso contromano un tratto dell’arteria stradale molto frequentata in quell’ora finendo contro un’autombile con una famiglia a bordo. L’impatto è stato durissimo e solo per puro caso il tennista è stata l’unica vittima di questa tragedia.

La prima ricostruzione ha stabilito, almeno da un punto di vista pratico, la responsabilità dell’atleta nello scontro ma bisognerà attendere del tempo affinché le autorità abbiano modo di stabilire che cosa è andato realmente male e come sia possibile che l’auto dell’atleta abbia preso contromano questo tratto di strada. Tra le ipotesi plausibili, oltre all’errore umano, l’opzione che magari quel tratto di strada Tobias non lo conoscesse bene o che la segnaletica stradale non sia stata ben visibile; presto, avremo delle risposte dovute alla famiglia della vittima e dei feriti. A Bolzano, c’è grande cordoglio per il giovane che viene ricordato come un atleta sorridente e disponibile.