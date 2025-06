Fiorentina, ecco Dzeko: rebus Gudmundsson

Fiorentina, ecco Dzeko. Il cigno di Sarajevo è infatti atterrato a Fiumicino e nelle prossime ore svolgerà le classiche visite mediche a Villa Stuart per poi raggiungere il Viola Park e apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per la prossima stagione con opzione per quella successiva.

Fiorentina, Dzeko c’è: testa a Gudmundsson

Un primo colpo esperto ma fondamentale per una Fiorentina che nella scorsa stagione è mancata spesso di un vice-Kean capace ad essere decisivo nei pochi momenti di assenza del bomber viola. Un colpo Dzeko funzionale da subentrato ma anche in coppia con l’attaccante della Nazionale in caso di necessità. Una Fiorentina che ora dovrà sciogliere l’ultimo dubbio, quello legato al riscatto di Albert Gudmundsson. I gigliati hanno tempo fino al 24 giugno per decidere se riscattare o no l’islandese. Con la sentenza che ancora pende sul giocatore. E le prestazioni della scorsa stagione, spesso condizionate dagli infortuni, che non hanno totalmente soddisfatto la dirigenza gigliata. Una cifra importante, circa 20 milioni, il prezzo del riscatto che in Fiorentina dovranno valutare se investire per regalare così Gudmundsson a Pioli nella prossima stagione. Con i gigliati che sembrerebbero invece orientati a provare ad ottenere uno sconto ritrattando la cifra del riscatto.