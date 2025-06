Inter, Lautaro Martinez: “Difendere a zona per noi è una novità. Dobbiamo migliorare”

Lautaro Martinez ha parlato così al termine della sfida dell’Inter contro il Monterrey: “Abbiamo fatto le cose bene, il campo era un po’ asciutto e abbiamo avuto difficoltà a far girare la palla. Ho giocato la Copa America qui ed era uguale, dobbiamo adattarci a questo. Sono contento di questa prima partita, sono tranquillo. Abbiamo subito il gol su una palla inattiva e su questo bisogna lavorare tanto, è una novità per noi difendere a zona e lo stiamo facendo con il mister, dobbiamo andare avanti e migliorare. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, sembra una preparazione ma non lo è. Oggi mi porto via buone sensazioni. ”

Inter, Chivu commenta il pari col Monterrey: “Pari imbarazzante? Non ci dobbiamo mai vergognare”

All’esordio ufficiale sulla panchina dell’Inter, Cristian Chivu ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Monterrey, nella prima sfida del Mondiale per Club. In conferenza stampa, l’allenatore ha analizzato la prestazione dei suoi.