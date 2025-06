Inter, Mkhitaryan: “Dobbiamo lavorare sodo ed essere più aggressivi”

Dopo l’1-1 con il Monterrey, Mkhitaryan ha parlato così: “Pensiamo che avremmo potuto segnare un secondo gol, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il calcio è questo: dobbiamo lavorare sodo, dare il massimo per vincere le prossime partite, perché è una competizione nuova e tutte le squadre sono motivate ad uscire dalla fase a gironi. Dobbiamo essere più aggressivi in avanti, segnare di più. Anche oggi abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo realizzate, purtroppo.”

Inter, Chivu commenta il pari col Monterrey: “Pari imbarazzante? Non ci dobbiamo mai vergognare”

All’esordio ufficiale sulla panchina dell’Inter, Cristian Chivu ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Monterrey, nella prima sfida del Mondiale per Club. In conferenza stampa, l’allenatore ha analizzato la prestazione dei suoi.

Come giudica la prestazione dell’Inter al debutto nel torneo?

“Abbiamo fatto una buona gara, con intensità e il tentativo di essere aggressivi, di difendere in avanti. Sapevamo che tipo di gioco potesse proporre il Monterrey. Abbiamo cercato di limitarli, bloccando le transizioni e il gioco diretto. Dopo il loro gol abbiamo reagito, ma ci è mancata precisione sotto porta e nell’ultimo passaggio. Nella ripresa potevamo verticalizzare di più e accelerare: siamo stati lenti e gli abbiamo permesso di chiudersi bene”.