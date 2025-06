Jacobs getta la maschera, l’annuncio è definitivo

Jacobs esce allo scoperto prima del debutto stagionale: il campione azzurro getta la maschera e non lascia spazio ai dubbi.

C’è un momento, nella carriera di ogni campione, in cui non si può più restare in silenzio. Marcell Jacobs quel momento l’ha scelto con cura, con la stessa precisione che lo porta da anni a studiare ogni millesimo di secondo delle sue partenze.

Il campione olimpico dei 100 metri, l’uomo che ha riscritto la storia dell’atletica italiana, ha gettato la maschera. E non lo ha fatto con dichiarazioni eclatanti, né con effetti speciali. Lo ha fatto, piuttosto, con la calma determinata di chi sa perfettamente dove vuole arrivare.

Marcell Jacobs non si nasconde più

Non servono fuochi d’artificio quando il traguardo è già chiaro nella testa. Jacobs si prepara a tornare in pista, e l’attesa è tutt’altro che leggera. Dopo settimane di silenzio, allenamenti blindati e qualche stop forzato – come quello che gli ha impedito di partecipare alla trasferta cinese delle World Relays – ora si riparte. E si riparte da un palcoscenico importante, scelto con lucidità: i Paavo Nurmi Games di Turku, in Finlandia.

Sarà lì, in quel meeting che spesso ha segnato il termometro della stagione europea, che Jacobs si metterà nuovamente alla prova sui 100 metri. Un doppio turno ravvicinato, in cui il cronometro parlerà chiaro, senza alibi. Non è la gara della vita, certo, però è il punto di inizio di una rincorsa che lo porterà dritto verso l’obiettivo vero, quello che ormai ha deciso di rendere pubblico.

A Tokyo, a settembre, si disputeranno i Mondiali. Non un mondiale qualunque, ma quello nello stadio dove Marcell ha vissuto l’apice assoluto della sua carriera, quel trionfo olimpico che ha cambiato tutto. Ecco perché, proprio da lì, vuole ripartire per chiudere un cerchio. Perché c’è ancora una medaglia che manca, ed è quella d’oro in un Mondiale. Lo ha detto chiaramente, senza giri di parole: “Il grande evento sarà poi quello di Tokyo, i Mondiali a settembre nel ‘mio’ stadio dove voglio esserci per fare le mie migliori prestazioni di sempre, voglio l’unica medaglia che mi manca per vincere tutto.”

Senza ombra di dubbio, è un messaggio forte, quasi definitivo. Jacobs non sta tornando solo per difendere un nome o un titolo, ma per scrivere un altro pezzo della sua storia. Una storia che non ha ancora il punto finale, ma che ha bisogno di un altro capitolo epico per essere davvero completa. Adesso lo sappiamo: tutto è finalizzato a quel giorno, a quella pista, a quel momento in cui ogni secondo conterà più che mai.