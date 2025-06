La Roma saluta ufficialmente Ghisolfi

La Roma ha confermato, tramite un comunicato ufficiale, che Florent Ghisolfi non è più il direttore tecnico della formazione giallorossa. Ghisolfi, 37 anni, era arrivato nella Capitale lo scorso anno dopo l’addio di Tiago Pinto. Il dirigente francese ora lascia la carica alla Roma dopo un solo anno deludente, dove non è riuscito ad incidere in maniera positiva sulla costruzione della rosa e sul rapporto tra giocatori e allenatori, almeno fino all’arrivo di Claudio Ranieri.

Il comunicato della Roma

”L’AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto. Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale.

Grazie, Flo!”.