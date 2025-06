Leclerc-Ferrari, cala il gelo: non c’è più niente da nascondere

L’ultimo avvenimento in pista in Canada dà altri importanti indizi sulla crisi intestina della scuderia italiana, stavolta c’entra Charles Leclerc.

Ormai, è diventata purtroppo una triste consuetudine, ogni domenica, dopo il gran premio, ci troviamo a riflettere su cosa sia andato storto nella prestazione di Ferrari, la scuderia per cui per ovvi motivi patriotici il 99% degli italiani fanno il tifo quando guardano una stagione o un gran premio di Formula Uno. E che quest’anno sta facendo molta fatica ad imporsi.

Uscita dalla tripletta di GP europei, la squadra sperava di rifarsi con il gran premio di Canada che invece, ha seguito la falsa riga di quanto già visto nelle gare precedenti. Quinto e sesto posto per i due piloti del Cavallino, zona punti e poco altro, insomma, l’ennesima prestazione senza acuti di rilievo condita da un episodio tragicomico in cui Hamilton ha anche perso decimi preziosi investendo un roditore che ha invaso la pista.

Cio che non è passato inosservato, al solito, è stato il tono usato da uno dei due piloti con il Team Radio anche se Stavolta non è Hamilton ad aver avuto qualche momento teso con Adami e gli altri tecnici. Leclerc ha infatti mostrato poca soddisfazione per la strategia della squadra, esprimendosi direttamente durante la gara.

Leclerc e Ferrari, rottura imminente?

Ricordate quando a inizio anno Leclerc si era detto non d’accordo con la strategia usata con Hamilton dalla squadra e aveva detto chiaramente che nelle gare successive avrebbe fatto “di testa sua”? Bene, qualcosa di simile, a distanza di numerosi gran premio da quell’episodio, è accaduto nuovamente mostrando che non è solo Hamilton ad avere poca intesa con la squadra.

La strategia di Ferrari è stata considerata a lungo uno dei punti deboli della squadra da esperti e giornalisti ma mai come in questo 2025 era stata messa in discussione dai piloti stessi: nello specifico, in gara, Leclerc avrebbe criticato la scelta dell’ingegnere Bryan Bozzi di cambiare gomme: “Non capisco perché questa scelta, per me era una buona gomma”, avrebbe detto ad un certo punto.

In un’altra occasione, Bozzi avrebbe ricordato a Leclerc di mettere in atto una strategia “lift and coast”, una serie di manovre volte a ridurre l’usura sull’impoanto frenante delle monoposto: “Ora basta parlare” avrebbe sbottato Charles. “Questa è una richiesta” la reazione di Bozzi al che il monegasco avrebbe replicato: “So che è importante, me lo hai già ripetuto molte volte”. Segni di semplice tensione in pista o di una rottura più ampia tra Ferrari ed il suo pilota? A voi l’ardua sentenza.