Mondiale per Club, oggi Xabi Alonso sfida Inzaghi. In campo anche il City

Continuerà oggi la programmazione della prima giornata del Mondiale per Club, cominciato lo scorso sabato. Questa sera alle 18 scenderà in campo il Gruppo G con l’attesa sfida del Manchester City. I ragazzi di Pep Guardiola saranno impegnati, alle 18 italiane, contro il Wydad Casablanca, in un girone che comprende anche la Juventus e l’Al Ain, che si sfideranno appunto nella notte.

Alle 21 in campo anche il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso: i Blancos, inseriti nel gruppo A, sfideranno l’Al Hilal di Simone Inzaghi, all’esordio sulla panchina del club arabo dopo l’addio all’Inter, al termine di un ciclo quadriennale vissuto tra alti e bassi con il pesante finale nell’ultimo atto della Champions League, contro il PSG.

Nella notte, appunto, occhi puntati sulla Juventus che esordirà contro l’Al Ain.

Le dichiarazioni di Comolli

“Non posso parlare in italiano, ma lo capisco bene. È un privilegio per me essere il direttore generale della Juventus, sono cresciuto guardando questo club soprattutto per i grandi calciatori e per l’organizzazione sempre vincente. La Juventus è sempre stato un modello, ho sempre ammirato questo club e mi ricordo quando venivo al Delle Alpi da scout. Ho apprezzato moltissimo la cultura della Juventus.

Voglio confermare che Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione. Ho già chiarito questo a lui e stiamo lavorando insieme. Siamo un grandissimo club e ci sono tante speculazioni, ma voglio ribadire che Tudor rimarrà il nostro allenatore. Voglio parlare anche del ruolo Chiellini, sarà anche il direttore tecnico e lavoreremo a stretto contatto dal punto di vista calcistico e commerciale”.

Anche il ruolo del fratello sarà fondamentale. Io e Giorgio passeremo dal calcio al commerciale e stiamo collaborando molto bene insieme. Chiellini non si occuperà del mercato. Inoltre vorrei assumere due persone: un direttore sportivo per i trasferimenti e con un occhio sulle nostre giovanili. Poi un direttore tecnico. Abbiamo parlato tanto con la società e pensiamo che questa possa essere la struttura migliore per noi, ho ben chiaro in testo chi potrà essere la persona giusta per questo ruolo. È un processo, ma non vogliamo prendere decisione affrettate. Vogliamo prenderci del tempo per queste due posizioni.”