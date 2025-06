Mondiale per Club, Real Madrid-Al Hilal: le formazioni ufficiali

Alle 21.00 scenderanno in campo Real Madrid e Al Hilal per la prima giornata del Mondiale per Club. Sarà l’occasione sia per Xabi Alonso che per Simone Inzaghi di fare il loro esordio sulle due nuove loro panchine. Ecco le scelte ufficiali di Xabi Alonso e Simone Inzaghi.

Real Madrid-Al Hilal, le formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander Arnold, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso. Assente per febbre Mbappé.

Al Hilal (4-3-3): Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al-Tambakti, Renan Lodi; N.Al-Dawsari, Ruben Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo, S. Al-Dawsari. Allenatore: Simone Inzaghi.