Mondiale per Club, vince il Manchester City: pari per Inzaghi

Termina 2-0 il match tra Manchester City e Wydad Casablanca. Decidono i gol di Foden e Doku. Pareggia 1-1 il Real Madrid contro l’Al Hilal. Vantaggio di Gonzalo Garcia, Ruben Neves fa 1-1 su rigore. Nel finale sbaglia dal dischetto Valverde.

Manchester City-Wydad Casablanca 2-0

Succede tutto nel primo tempo, dove a a farla da padroni sono inevitabilmente gli uomini Guardiola, che al secondo minuto sono già in vantaggio grazie ad un mancino da centro area di Phil Foden. Foden che ha poi sfornato l’assist al 42’ per il raddoppio, pennellando da calcio d’angolo una traiettoria perfetta per Doku. Il belga ha impattato sul secondo palo e non ha sbagliato.

Real Madrid-Al Hilal 1-1

A sbloccare la sfida erano stati gli spagnoli grazie al 2004 Gonzalo Garcia, abile a capitalizzare una bella ripartenza con un destro deciso da centro area. La reazione dei biancoblù però non si è fatta attendere e al 41’ un fallo in area di Raul Asencio ha portato ad un rigore per gli arabi. Sul dischetto si è presentato Rubén Neves, che non ha sbagliato. Nella ripresa sono stati poi gli uomini di Xabi Alonso a fare la voce grossa, venendo fermati solo da una serie di ottimi interventi di Bono. Il portiere marocchino si è poi superato nel recupero, quando ha neutralizzato un penalty a Valverde, sancendo l’1-1 finale.