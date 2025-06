Mondiali Judo, Alice Bellandi è campionessa nei -78kg

Alice Bellandi ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Judo in corso a Budapest (Ungheria). Nella finale della categoria dei -78 Kg, la bresciana delle Fiamme Gialle, oro alle Olimpiadi dello scorso anno a Parigi, ha superato la tedesca Anna Monta Olek al termine di 6 minuti di Golden Score. Si tratta del primo oro mondiale della carriera di Bellandi, che era stata argento ad Abu Dhabi 2024 e bronzo a Doha 2023. Per quanto riguarda la Nazionale, invece, è la seconda medaglia nella rassegna di Budapest dopo l’oro di Assunta Scutto nei -48 kg nonché l’ottavo trionfo mondiale della storia italiana in ambito femminile.