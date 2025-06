Paolini, ribaltone prima di Wimbledon: cambia tutto

Una notizia inaspettata scuote il mondo del tennis alla vigilia di Wimbledon: per Jasmine Paolini cambia tutto.

L’attesa per Wimbledon 2025 è elettrica, ma per Jasmine Paolini questa vigilia ha un sapore ancora più forte, quasi travolgente. La tennista azzurra, protagonista di una stagione memorabile, sta vivendo un momento che va oltre ogni previsione.

Infatti, mentre l’erba londinese si prepara a ospitare le stelle del tennis mondiale, una novità davvero incredibile è destinata a riscrivere – almeno in parte – il copione della sua estate. Senza ombra di dubbio, l’ultima parte della primavera è stata intensa per lei.

Jasmine Paolini: cosa cambia prima di Wimbledon

Dopo l’exploit al Foro Italico e l’ottimo percorso al Roland Garros, dove si è fermata a un passo dal sogno, Paolini è diventata un punto fermo del circuito. L’azzurra ha dimostrato di poter competere ad armi pari con le big, guadagnandosi il rispetto del circuito e l’affetto del pubblico internazionale. Però, come spesso accade nello sport, anche i momenti più esaltanti arrivano accompagnati da piccoli colpi di scena, e stavolta la sorpresa arriva direttamente dalla classifica WTA.

Dopo la conclusione del Roland Garros 2025, gli aggiornamenti del ranking non hanno riservato rivoluzioni clamorose. Coco Gauff ha alzato il suo secondo Slam in carriera, battendo in finale Aryna Sabalenka, ma la bielorussa è riuscita a mantenere senza affanni la vetta della classifica mondiale, forte dei suoi 11.553 punti. Nessuno scossone in alto, insomma. O quasi.

Jasmine Paolini, pur senza incassare sconfitte pesanti o crolli evidenti, ha perso una posizione. È scivolata dal quarto al quinto posto, superata di un soffio – appena 48 punti – dalla cinese Qinwen Zheng, che continua a scrivere la storia del tennis asiatico. Zheng, appena 22 anni, ha raggiunto la semifinale al torneo del Queen’s, dove è stata fermata da Amanda Anisimova, ma tanto è bastato per sorpassare l’azzurra e firmare il suo nuovo best ranking. Una crescita impressionante, quella della cinese, che segue idealmente il cammino di Li Na, la prima vera icona del tennis femminile cinese.

Per Paolini, però, la classifica è solo un numero. E qui arriva il punto: quella notizia incredibile che cambia tutto per lei ha poco a che fare con il ranking. Per Paolini, infatti, ci sarà presto un’inedita coppia tutta azzurra che farà impazzire il pubblico in un doppio misto. Per la tennista ci sarà un compagno d’eccezione e, senza ombra di dubbio, ne vedremo delle belle. Insomma al di lù del ranking e delle classifiche che cambiano continuamente, Jasmine Paolini resta un punto fermo non solo el tennis italiano.