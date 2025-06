Serie B, ufficiali 3 nuovi allenatori

Cambiano ufficialmente 3 panchine in Serie B. Bari, Catanzaro e Juve Stabia hanno infatti annunciato i loro nuovi allenatori. Fabio Caserta, sarà il nuovo allenatore del Bari, Alberto Aquilani del Catanzaro e Ignazio Abate della Juve Stabia.

Il comunicato del Bari

SSC Bari dà il benvenuto a Fabio Caserta, nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa; per il tecnico calabrese accordo fino al giugno 2027.

Classe ’78, nativo di Melito di Porto Salvo, Reggio Calabria, mister Caserta vanta una lunga carriera da centrocampista avendo indossato, tra le altre, le maglie di Catania, Palermo, Atalanta e Juve Stabia. Proprio con i campani chiude la sua carriera da calciatore nella stagione ’14-’15 dando inizio, dopo un campionato da vice di mister Gaetano Fontana, a quella da tecnico proprio con le ‘vespe’ nella stagione ’17-’18; con i gialloblù conquista una sorprendente promozione in Serie B al termine del campionato ’18-’19 vincendo matematicamente il Girone C di Lega Pro già a fine aprile, guadagnandosi a fine stagione l’ambito riconoscimento della Panchina d’Oro.

Nella stagione ’20-’21 siede sulla panchina del Perugia che riporta in cadetteria al primo tentativo; passa poi alla guida del Benevento che conduce fino alla semifinale playoff, venendo eliminato dal Pisa in virtù del peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. Dopo l’esperienza con il Cosenza, lo scorso anno ha guidato il Catanzaro fino alla semifinale playoff.

A mister Caserta un caloroso benvenuto nella famiglia SSC Bari.

Il comunicato del Catanzaro

L’US Catanzaro 1929 comunica di aver trovato l’accordo con Alberto Aquilani, cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra per le prossime due stagioni.

Nato a Roma nel 1984, Aquilani ha avuto una brillante carriera da calciatore, vestendo – tra le altre – le maglie di Roma, Liverpool, Fiorentina e Juventus, oltre a collezionare diverse presenze con la Nazionale italiana. Dopo il ritiro, ha intrapreso il percorso da allenatore, guidando con successo la Primavera della Fiorentina – con cui ha conquistato tre Coppe Italia e due Supercoppe di categoria – e successivamente il Pisa in Serie B nella stagione 2023/2024.

Il comunicato della Juve Stabia

La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Ignazio Abate il quale ha firmato un contratto biennale che avrà validità fino al 30 giugno 2027.

Nato a Sant’Agata de’ Goti il 12 novembre 1986, Abate ha avuto una lunga e prestigiosa carriera da calciatore: ha vestito le maglie di Napoli (33 presenze, 2 reti), Piacenza (13 presenze), Modena (41 presenze, 1 rete), Empoli (38 presenze, 1 rete), Torino (29 presenze, 2 reti) e infine Milan, con cui ha totalizzato 306 presenze e 3 reti in 10 stagioni, vincendo 1 Scudetto e 2 Supercoppe italiane. Ha anche collezionato 22 presenze e 1 rete con la Nazionale italiana.

Da allenatore, ha iniziato nel 2021/22 alla guida del Milan Under 16, con cui ha raggiunto la finale scudetto. Successivamente, ha allenato la Primavera del Milan (2022–2024), raggiungendo la finale di Youth League 2023/24. Nella stagione 2024/25 ha guidato la Ternana, ottenendo 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.

Mister Abate porta con se il suo staff, composto dall’allenatore in seconda, Cesare Beggi, nato a Gorgonzola il 15 gennaio 1972, dal collaboratore tecnico, Davide Farina, nato a Milano il 27 marzo 1986, dal preparatore atletico Alessandro Micheli, nato a Carrara il 5 giugno 1986 e dal match analyst, Dario Cucinotta, nato a Messina il 15 maggio 1991. I membri dello staff di mister Abate hanno firmato un contratto biennale e si aggiungono ai già confermati Amedeo Petrazzuolo, allenatore dei portieri, e Raffaele La Penna, preparatore atletico.

A dare il benvenuto in società al nuovo tecnico è il presidente Andrea Langella: “Sono giorni importanti per noi e dopo aver fatto un passo fondamentale con il nostro direttore sportivo, era fondamentale scegliere l’allenatore giusto, un profilo giovane, interessante e con gli stimoli giusti per poter fare bene nel nostro club con il profilo societario che non cambia per sostenibilità e scelta dei tesserati, con la voglia di confermarsi e migliorarsi. Do il mio personale benvenuto a mister Abate e al suo staff”.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo allenatore gialloblu: “Sono felice di esser tornato nella terra nella quale sono nato, pronto a dare del mio meglio per la società che mi ha voluto e per i nostri tifosi che sono caldi e passionali come piacciono a me. Io e il mio staff daremo sempre il massimo e prometto questo alla nostra piazza”.

A mister Abate e al suo staff va un caloroso benvenuto a Castellammare di Stabia.