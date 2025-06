Sinner, addio a Wimbledon: l’annuncio è una vera batosta

Il ritorno di Sinner a Wimbledon è minacciato da un ostacolo apparentemente insormontabile. Ecco come il tennista italiano potrebbe perdere tutto.

Dopo i circa tre mesi di squalifica sopportati per il caso Clostebol, un episodio che ha monopolizzato l’attenzione di tutto il mondo sportivo italiano e che ha visto l’atleta al vertice del ranking ATP in quel momento “cadere” dal suo stato di grazia, Jannik Sinner, il tennista italiano attualmente più in forma di tutti è finalmente potuto rientrare a fare ciò che sa fare meglio: competere nello sport dove la racchetta è lo strumento e la strategia in campo lo spartito.

Tutto considerato il rientro di Sinner al Roland Garros non si può certo considerare un fallimento: vero, la finale se l’è portata a casa Alcaraz che però, se possiamo spezzare una lancia in favore del nostro beniamino, non ha mica dovuto trascorrere circa novanta giorni lontano dai campi senza poter svolgere allenamenti ufficiali. Ora però, superata questa batosta, per Sinner è imperativo ripartire più forte di prima.

Per il tennista italiano tra una decina di giorni ci sarà un nuovo appuntamento imperdibile: nel tempi di Wimbledon, Sinner si troverà ancora ad affrontare il meglio del tennis mondiale per tentare di portarsi a casa la coppa del Terzo Slam che si terrà sui campi inglesi di All England Lawn Tennis and Croquet Club dove però, un duro ostacolo si profila all’orizzonte per il nostro atleta professionista.

La rivalsa del veterano

Come spesso accade, i migliori commentatori per prevedere come un evento sportivo potrebbe finire sono gli ex atleti che hanno già gareggiato in quello sport da ragazzi. Tra di loro troviamo anche Renzo Furlan, ex tennista italiano classe 1970 che adesso, è stato intervistato dalla stampa italiana in qualità di commentatore. Su Il Corriere dello Sport Furlan ha fatto una previsione inaudita.

Secondo Furlan, Sinner potrebbe trovare un ostacolo molto duro da affrontare per il suo rientro a Wimbledon che potrebbe non essere così trionfale: “Non escluderei Novak Djokovic tra i favoriti del torneo”, ha infatti dichiarato l’italiano. Come sappiamo quando è in stato di forma perfetta, Novak è un avversario ostico per chiunque. Anche per un tennista molto più giovane.

All’età di 38 anni per Novak questo potrebbe davvero essere l’ultimo Slam di Wimbledon e niente sarebbe più soddisfacente di chiudere in bellezza con un’altra vittoria, magari contro Alcaraz o Sinner stesso che, tra le altre cose, lo ha superato proprio il 6 giugno nel torneo transalpino: “Per Djokovic potrebbe essere l’ultima presenza a Wimbledon, quindi non si può escludere dai favoriti per la vittoria finale”, conclude il commentatore. Un Djokovic così motivato potrebbe davvero mettere Sinner in difficoltà, speriamo che il nostro atleta si faccia trovare pronto alla sfida.