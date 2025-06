VIDEO – Gennaro Gattuso a Roma: domani la presentazione come nuovo CT della Nazionale

Questa mattina è di fatto cominciata l’avventura di Gennaro Gattuso, come nuovo CT della Nazionale Italiana. In mattinata, l’ex mediano campione del Mondo 2006 è arrivato all’Aeroporto di Fiumicino a Roma. Il neo allenatore dell’Italia domani verrà presentato proprio nella Capitale in una conferenza stampa che si terrà all’hotel Parco dei Principi in tarda mattinata. Gattuso succede a Luciano Spalletti, dopo che il presidente Gravina ha deciso di esonerare l’ex allenatore del Napoli a causa della dura sconfitta nelle qualificazioni mondiali contro la Norvegia. Per Gattuso l’arduo compito di portare la Nazionale ai Mondiali 2026 partendo da una situazione di netto svantaggio nel girone rispetto agli scandinavi.