Antonelli, l’immagine mette i brividi: tifosi in lacrime

Il giovane pilota italiano ha conquistato un importantissimo podio in Canada e qualcuno parte con dei paragoni un po’ inquietanti.

Tra i giovani piloti che abbiamo visto correre quest’anno in Formula Uno, nessun astro nascente sembra luminoso quanto quello di Kimi Antonelli: il giovane pilota bolognese infatti pur essendo classe 2006 ha mostrato spesso di saper tenere il passo dei “grandi” anche se Mercedes non ha esattamente l’automobile più veloce sulla griglia, ora come ora.

Il campioncino italiano ha centrato un risultato davvero importante in Canada, dove si è piazzato terzo. Degna conclusione di una grande gara che ha visto le frecce argentate prendersi quasi tutto il podio, lasciando a Max Verstappen di Red Bull solo il secondo gradino. Antonelli, quindi, è stato letteralmente festeggiato come un eroe dai suoi fans.

Proprio nel corso dei festeggiamenti, l’attenzione di tanti fans più navigati di Formula Uno è stata attirata da un dettaglio che, alla luce di ciò che accadde a quel pilota al tempo, può risultare inquietante o un po’ spaventosa. Certo, se Antonelli dimostrasse il suo stesso talento in pista potrebbe avere una delle carriere più luminose mai viste nel nostro paese negli ultimi anni…

Antonelli, come Senna. Il dettaglio assurdo

Come abbiamo visto anche sul profilo Instagram del pilota – vi lasciamo qui sotto il video ovviamente – il pilota italiano ha un modo di festeggiare le buone prestazioni in pista che ricorda molto un grande talento della Formula Uno, scomparso prematuramente all’apice del suo successo e che, per molti, se avesse potuto continuare a correre sarebbe divenuto il più grande di tutti i tempi.

Ayrton Senna, pilota brasiliano dal talento cristallino, è morto nel 1994 ma aveva già vinto ben tre titoli mondiali, prima di quel drammatico incidente che lo portò via al picco della sua carriera assurda. Senna era solito festeggiare rovesciandosi in testa lo Champagne rituale che si da ai piloti arrivati sul podio e molti hanno notato la similitudine con Antonelli.

Stando a Carlo Vanzini che con Antonelli ci ha parlato, questo non è un caso: “Esulta come Senna, gliel’abbiamo chiesto di questa somiglianza con il brasiliano. Lui n’è consapevole, a volte ci scherza spesso. Non lo mette in imbarazzo. È un modo di esultare che si ispira a lui”, la spiegazione del commentatore. Un bell’omaggio ad un campione del passato che ispira anche le nuove generazioni a tanti anni dalla sua scomparsa.