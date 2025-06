Italia, Gravina: “Gattuso scelta condivisa. Al Mondiale si va tutti insieme”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Le parole di Gravina

“Gattuso ha le qualità e la determinazione ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l’azzurro e per il nostro paese. La Nazionale ha bisogno di lui, Gattuso ha risposto senza alcuna esitazione alla chiamata in azzurro. Ma non farei l’errore di ridurre questa sua disponibilità a un semplice entusiasmo, c’è un grande spirito di sacrificio, professionalità, preparazione in modo particolare qualcosa di straordinario. Mi ha colpito la sua volontà di anteporre il noi all’io, ha voluto lanciare subito dei messaggi molto chiari con un entusiasmo straripante. Mi ha detto subito che nessuno vince da solo, l’idea della squadra determinata e convinta. Si vince insieme, al Mondiale si va tutti insieme”.

Sulla scelta di Gattuso.

“E’ stata una scelta condivisa, Buffon si è impegnato in maniera importante e il suo è stato un ruolo determinante per delineare questo nuovo progetto. E’ stata una scelta condivisa per l’uomo e per il tecnico. Conosce molto bene il calcio italiano, la mentalità dei calciatori e la pressione mediatica avendo vissuto ambienti caldi come il Napoli e il Milan. Personalmente ho sempre apprezzato il suo lavoro coi giovani. La scelta è importante sotto il profilo tecnico, non è stata dettata solo dal cuore ma una scelta convinta: abbiamo scelto un allenatore che sa anche cosa significa indossare la maglia azzurra, un allenatore che non ha paura di assumersi delle responsabilità”.

“Voglio ringraziare Viscidi per l’ottimo lavoro che sta portando avanti con le Nazionali giovanili. Grazie Maurizio, la vittoria dell’Under 17 e i premi ricevuti testimoniano il buon lavoro svolto. A questo aggiungiamo il ‘Progetto Prandelli’, un progetto aiutato e supportato da due campioni del mondo come Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta: dovranno sviluppare nel modo migliore possibile la capacità dei nostri giocatori partendo dei vivai, un supporto al settore giovanile e a quello tecnico. Sono contento che con Gattuso collaborerà Bonucci insieme a Barzagli, saranno molto importanti all’interno del nostro progetto. Ci siamo rivolti a coloro che conoscono la nostra identità”.

Che riflessioni ha fatto in questi giorni?

“Ho messo insieme tutta una serie di frammenti, volevo dare delle risposte concrete, immediate. MI porto dietro una grande amarezza sul piano umano perché Spalletti è una persona straordinaria e l’interruzione di questo rapporto è una ferita. Il rapporto con Luciano è stato splendido, ma c’era l’esigenza di dare una risposta in tempi brevi, insieme a Gattuso abbiamo avuto modo di confrontarci. La sintonia è stata perfetta, abbiamo l’esigenza di ottenere risultati importanti”.