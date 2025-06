Juventus, Chiellini: “Creeremo una squadra competitiva. Tudor ha dimostrato una cosa importante”

Giorgio Chiellini ha parlato in veste di director of football strategy della Juventus, come riportato da SportMediaset: “Stagione complessa e faticosa, ma negli ultimi giorni ci siamo allenati bene. È la prima edizione e c’è tanta voglia di fare bene e andare avanti, ma dobbiamo pensare una partita alla volta”.

Sul mercato e sul futuro dei bianconeri.

“Su questo tema c’è confronto quotidiano con Tudor. Ora la priorità è il campo ed è giusto che giocatori e mister pensino a quello. C’è la dirigenza che sta pensando al futuro: con i giusti tempi creeremo una squadra competitiva per la prossima stagione”.

Tudor punto di riferimento per i giovani?

“La squadra sta crescendo. Le avversità superate nella scorsa stagione faranno crescere il gruppo. Hanno una guida di leadership come Igor che negli ultimi mesi gli ha dato tanto: ha dimostrato di rappresentare la Juventus nel migliore dei modi. C’è fiducia per questo torneo e per la prossima stagione”.

La partita valida per il primo turno del gruppo G del Mondiale per Club tra Al Ain e Juventus è terminata con un rotondo 0-5. Doppiette per Kolo Muani e Conceicao e gol per Yildiz e primi tre punti per la formazione di Igor Tudor.

All’11esimo i bianconeri sbloccano il match dopo un’azione praticamente perfetta: Kalulu per Alberto Costa, cross al bacio per Kolo Muani che di testa segna il primo gol della Vecchia Signora al Mondiale per Club. Al 22esimo altro assist del portoghese per Conceicao che spara in porta con il mancino e grazie a una deviazione della difesa dell’Al Ain supera Rui Patricio per la seconda volta. Alla mezz’ora il terzo gol: azione di Yildiz che da terra calcia da fuori area, preciso rasoterra che si infila alle spalle del portiere emiratino. Nel recupero il poker, ancora con Kolo Muani: lancio millimetrico di Thuram per l’ex PSG che a tu per tu con l’ex Roma non sbaglia con l’esterno destro.

Dopo un gol annullato dal VAR per fuorigioco e una super parata di Di Gregorio su Laba, al 59′ la Juventus trova la rete del definitivo 5-0: Kalulu imbecca Conceicao che galoppa sulla fascia, si accentra e calcia con il mancino da dentro l’area di rigore con la sfera che supera ancora una volta Rui Patricio. Tre punti importanti per i bianconeri e cinque gol segnati, fondamentali per la differenza reti considerando che ieri il Manchester City ha vinto 2-0 contro il Wydad