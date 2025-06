Juventus, Weah: “Emozionante giocare questa manifestazione qui. Su Conceicao e Kolo Muani…”

Il 5-0 della Juventus contro l’Al Ain firmato Kolo Muani (doppietta), Conceicao (doppietta) e Yildiz, chiude la prima giornata di questo Mondiale per Club. Al termine della gara ha parlato ai microfoni ufficiali del club Timothy Weah.

“È stata una buona partita, contro una squadra di valore, per me è una bella emozione tornare a casa e partecipare a questa splendida manifestazione, un’esperienza nuova che sono felice di vivere. È stata una bella partita, sono molto contento della prova dei compagni, Francisco e Randal hanno disputato una grande partita”.

La partita valida per il primo turno del gruppo G del Mondiale per Club tra Al Ain e Juventus è terminata con un rotondo 0-5. Doppiette per Kolo Muani e Conceicao e gol per Yildiz e primi tre punti per la formazione di Igor Tudor.

⁠ All’11esimo i bianconeri sbloccano il match dopo un’azione praticamente perfetta: Kalulu per Alberto Costa, cross al bacio per Kolo Muani che di testa segna il primo gol della Vecchia Signora al Mondiale per Club. Al 22esimo altro assist del portoghese per Conceicao che spara in porta con il mancino e grazie a una deviazione della difesa dell’Al Ain supera Rui Patricio per la seconda volta. Alla mezz’ora il terzo gol: azione di Yildiz che da terra calcia da fuori area, preciso rasoterra che si infila alle spalle del portiere emiratino. Nel recupero il poker, ancora con Kolo Muani : lancio millimetrico di Thuram per l’ex PSG che a tu per tu con l’ex Roma non sbaglia con l’esterno destro.