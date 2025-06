Mondiale per Club, Palmeiras e Inter Miami vicine agli ottavi: brillano Estevao e Messi

Oggi al Mondiale per Club FIFA cominciava la seconda giornata della fase a gironi. In campo alle 18, Palmeiras e Al-Ahly, che ha visto i brasiliani vincere 2-0. Mentre, in serata l’Inter Miami ha battuto 2-1 in rimonta il Porto con un gran gol di Messi su punizione. Brasiliani e statunitensi ora si trovano appaiati in testa al girone.

Il successo dei brasiliani

Vittoria importante per il Palmeiras per 2-0 contro l’Al Ahly, formazione egiziana che all’esordio era riuscita a fermare sullo 0-0 l’Inter Miami di Lionel Messi. Il successo consente alla squadra brasiliana di salire a 4 punti nel Girone A, avvicinandosi sensibilmente alla qualificazione agli ottavi di finale. A decidere l’incontro sono stati un’autorete di Abou Ali e un gol del “Flaco” López, che hanno consegnato al Palmeiras tre punti preziosi.

Primo ko europeo

La prima sconfitta di una squadra europea arriva in serata. Con l’Inter Miami di Messi che supera 2-1 in rimonta il Porto. Come per il Palmeiras, anche il successo odierno della formazione della Florida avvicina la squadra di Messi agli ottavi. Lusitani subito avanti con Samu su rigore all’8°. In avvio di ripresa, prima Segovia e poi soprattutto Messi con un golazo su punizione regalano il successo agli statunitensi.

La situazione nel girone A

Con Palmeiras e Inter Miami prime nel girone a 4 punti i giochi sono praticamente fatti. Entrambe hanno bisogno solo di un punto per essere certe degli ottavi di finale e nell’ultima giornata si sfideranno. Porto e Al-Ahly, rivali nell’altra gara del girone all’ultima giornata della fase a gruppi, hanno poche speranze a quota 1.