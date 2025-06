Play-out Serie B, la Procura di Genova apre un fascicolo sull’intossicazione della Salernitana

La Procura di Genova ha avviato un’indagine sull’intossicazione alimentare che ha colpito 21 membri della Salernitana, tra giocatori e componenti dello staff tecnico, al termine della gara d’andata dei playout di Serie B contro la Sampdoria.

L’inchiesta si concentra su possibili reati legati all’adulterazione di alimenti, lesioni colpose e violazioni della normativa sulla salute pubblica. Al momento, le indagini sono rivolte contro ignoti e sono state affidate alla Digos, in seguito a un esposto presentato dall’ufficio legale della società campana.

Secondo quanto accertato dai tecnici della ASL 3, la causa dell’intossicazione – che ha costretto alcuni tesserati anche al ricovero ospedaliero – sarebbe da ricondurre al consumo di riso alla cantonese. Il piatto, preparato in precedenza non sarebbe stato correttamente conservato per diverse ore all’interno del pullman della squadra. E poi sarebbe stato esposto a temperature non idonee, favorendo la proliferazione di batteri.

La squadra alloggiava presso il Novotel di via Cantore, dove aveva regolarmente pranzato senza problemi. La stessa struttura aveva poi fornito la cena in modalità take-away, destinata al consumo serale. Tuttavia, secondo le verifiche dell’ASL, il pasto – in particolare il riso – avrebbe dovuto essere mantenuto in contenitori isotermici, cosa che non sarebbe stata fatta.

Nel frattempo, il club granata ha presentato in Procura un esposto dettagliato, indicando con precisione le ipotesi di reato da approfondire.

Sul fronte sportivo, a seguito dell’accaduto, la Lega ha deciso di posticipare la gara di ritorno dei playout – inizialmente prevista pochi giorni dopo l’andata – a domenica. La Salernitana ripartirà dallo 0-2 subito al “Ferraris” e dovrà vincere con almeno due gol di scarto per sperare nella salvezza.