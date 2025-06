Atletico Madrid al bivio, Simeone: “Contro il Botafogo servirà un’impresa”

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato della situazione del girone al Mondiale per Club, con la sfida contro il Botafogo che sarà decisiva: “Dal primo match in poi sono tutte finali. Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo segnare tre o quattro gol. Non siamo stati concreti e abbiamo sofferto. Per fortuna, Pablo ha segnato un gran gol per chiudere la partita”.

“La concretezza ti dà tranquillità. Se fosse arrivato il 3-2, avremmo rischiato tutto. Con la concretezza c’è serenità, senza di essa no”. Simeone ha anche spiegato alcune scelte tattiche, come l’impiego di Barrios in posizione avanzata: “Volevamo più presenza interna, come quando gioca Conor a sinistra. Koke ha dato equilibrio, esperienza e calma”.

Obiettivo? “Contro il Botafogo sarà durissima. Sono squadre con personalità, centrali forti e attaccanti veloci. È una finale, e dobbiamo entrare da quella porta. Servirà una vera e propria impresa, una vittoria con tre gol di scarto”.