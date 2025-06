Clamoroso Brescia, domanda d’iscrizione? Cambierebbe scenario ripescaggi

Clamorose voci provenienti da Brescia lasciano presagire che le Rondinelle potrebbero aver presentato la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Una domanda che, ovviamente, verrebbe in quel caso respinta perché il club non ha adempiuto agli emolumenti per il procedimento di regolarizzazione della situazione finanziaria in vista della prossima stagione. In quel caso cambierebbe notevolmente lo scenario per i ripescaggi. Il posto lasciato vacante dal Brescia verrebbe ricoperto dal Ravenna, anziché dal Caldiero Terme, che verrebbe dunque beffato.