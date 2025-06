Inter, quale sarà il centrocampo della prossima stagione? Al momento poche certezze

L’Inter sta giocando il Mondiale per Club, dopodiché i giocatori andranno in vacanza in vista del ritrovo per la prossima stagione. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra si sta muovendo per capire quali saranno i protagonisti dell’assetto di Cristian Chivu dal mese di agosto in avanti. Molto passerà dalle scelte di alcuni giocatori del centrocampo, uno su tutti Hakan Calhanoglu, accostato negli ultimi giorni ai turchi del Galatasaray.

Le alternative

Rovella, Ederson e Ricci potrebbero rappresentare le alternative al centrocampista turco. Situazioni diametralmente diverse le une dalle altre. Dalla clausola di 50 milioni per Rovella, passando per l’ambitissimo Ederson, sul quale c’è da tempo anche la Juventus. E Ricci ogni estate sembra essere al centro del mercato.

Servirà dunque tempo per capire quali saranno le prossime mosse. Non è escluso che in Viale della Liberazione possano arrivare proposte elevatissime (come già accaduto) per altre pedine pregiate dell’Inter. Ma ogni discorso, allo stato attuale delle cose, sembra prematuro.