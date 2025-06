Juventus, Yildiz: “Gioco dove dice il mister. Del Piero? Ecco com’è il nostro rapporto”

Kenan Yildiz ha concesso un’intervista a La Stampa per raccontate le sue prime sensazioni sul Mondiale per Club: “Sono contento della vittoria. Abbiamo fatto un’ottima prestazione dopo aver lavorato tanto per prepararci a questo match. Ora dobbiamo continuare”.

Sulla vittoria contro la squadra emiratina, il classe 2005 ha poi aggiunto: “Non è stata una partita facile. Prendiamo sul serio ogni squadra. Ruolo più centrale con Tudor? Gioco dove il mister vuole. Sono contento per il momento, quindi…”.

Il gol al debutto: “Voglio segnare sempre e ovviamente mi fa piacere. Del Piero? Non l’ho sentito prima della partita, però siamo sempre in contatto”.