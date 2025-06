Mercato – Spezia, interesse di due top club europei per il baby talento Ferrazza

Diego Ferrazza, attaccante esterno classe 2007 dello Spezia, sarebbe finito nel mirino di Atletico Madrid e Borussia Dortmund. 23 presenze in Primavera 2 con la maglia degli Aquilotti per uno dei prospetti più interessanti della formazione ligure nativo di

Bagno a Ripoli, il quale conta anche due marcature in Coppa Italia Primavera in 3 presenze stagionali. Giocatore di livello e potenziale crack pronto a esplodere visto l’interesse di alcuni top club europei di Liga e Bundesliga.