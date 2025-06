MotoGP, Gran Premio d’Italia: Alex Márquez può “infastidire” il fratello Marc?

Si avvicina il nono appuntamento stagionale con il Motomondiale. Questo fine settimana si terrà il Gran Premio d’Italia, sul circuito del Mugello. L’evento è uno dei più attesi, soprattutto per lo spettacolo che spesso ha regalato nella storia della MotoGP. Chi potrà dire la sua questa volta? Scopriamolo insieme.

Inutile dire che ci si aspetta un’altra prova di valore da parte dei piloti Ducati. In particolare, Marc Márquez sta offrendo delle prestazioni di altissimo livello e non sorprende il primo posto in classifica piloti con un bottino di 233 punti conquistato finora. Il Cabroncito ha attualmente un vantaggio di 32 punti nei confronti del fratello Alex, mentre sono ben 93 i punti di vantaggio nei confronti di “Pecco” Bagnaia. Ricordiamo che il 32enne di Cervera viene dal successo ottenuto ad Aragona: che possa ripetersi? Su Planetwin365, la vittoria di Marc Márquez al Mugello pagherebbe 1,40 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 1,60.

Eccellenti anche le prestazioni di Alex Márquez, il quale è secondo in classifica iridata, come anticipato, e potrebbe infastidire il fratello. Nell’ultima tappa stagionale, il pilota del team Gresini ha ottenuto un prezioso secondo posto e ora ha la possibilità di conquistare punti importanti per la classifica generale: su Planetwin365, la possibilità che Alex Márquez vinca il Gran Premio d’Italia pagherebbe 5,30 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 4,50.

In cerca di riscatto Francesco Bagnaia, reduce dal terzo posto del Gran Premio d’Aragona. Il torinese ha raccolto finora 140 punti, bottino che gli permette di occupare la terza posizione in classifica generale. Dovrà, però, invertire la rotta per poter impensierire seriamente il capolista. Su questo tracciato, Bagnaia ha vinto nelle ultime tre edizioni e potrebbe prolungare questo filotto di vittorie: su Planetwin365, il successo di Bagnaia al Mugello è bancato 3,75; su WilliamHill e Betclic 3,50. La Pole Position di Bagnaia è proposta a 3,50 su Planetwin365; stessa quota che troviamo su Betclic e WilliamHill.

Occhi puntati anche su Franco Morbidelli del team Pertamina Enduro VR46, quarto in classifica generale con 115 punti: la possibilità che il pilota romano vinca il Gran Premio del Mugello pagherebbe su Planetwin365 23 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 25.

Segnaliamo anche la quota relativa alla possibile affermazione di Pedro Acosta del team KTM: su Planetwin365, il successo dello spagnolo questo fine settimana pagherebbe 26 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 30.