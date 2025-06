Pedullà: “Contatti diretti Napoli-Liverpool per Nuñez”

Il Napoli ha messo Darwin Núñez al centro del proprio progetto offensivo. Da oltre 40 giorni il club lavora sotto traccia per portare l’uruguaiano a Castel Volturno, come svelato da Alfredo Pedullà tra il 7 e l’8 maggio. Ora il nome è di dominio pubblico, ma De Laurentiis e Manna sono già avanti nei contatti, sia diretti che indiretti.

La valutazione

Il Liverpool non chiede i 70-75 milioni circolati in alcune indiscrezioni: si accontenterebbe di 50 milioni più bonus. Il Napoli è salito a 42-43 milioni e punta a chiudere presto, evitando l’inserimento di altri club.

Núñez, reduce da una stagione complicata in Premier, vuole restare in Europa per rilanciarsi. Ha già rifiutato offerte molto ricche dall’Arabia Saudita a gennaio, segnale chiaro delle sue ambizioni.

Ballottaggio con Lucca?

Lorenzo Lucca, protagonista in Serie A con l’Udinese, resta nei radar azzurri. Il club potrebbe prenderlo in qualsiasi momento, ma per ora la priorità resta Núñez. Antonio Conte apprezza Lucca, ma ha indicato chiaramente che l’uruguaiano rappresenta un profilo internazionale capace di far compiere un salto di qualità alla squadra.

Non c’è alcun ballottaggio con Lukaku: l’interesse per Núñez è concreto e indipendente da altri nomi. Ora si tratta di trovare l’intesa definitiva col Liverpool. Il Napoli vuole affondare il colpo.