Pedullà: “La Fiorentina fa sul serio per Fazzini”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Jacopo Fazzini torna a occupare un posto di primo piano nei piani di mercato della Fiorentina. Il giovane centrocampista offensivo, classe 2003, in uscita dall’Empoli, è tra i nomi caldi sul taccuino della dirigenza viola, che continua a monitorare con attenzione la sua situazione.

Già nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse della Fiorentina per il talento azzurro, con un gradimento mai nascosto da parte del club gigliato. Tra le squadre interessate, oltre ai viola, erano emersi anche Lazio e Bologna, mentre il Torino sembrerebbe essersi defilato. La Lazio, tuttavia, resta vincolata alla necessità di operare prima alcune cessioni prima di affondare il colpo.

Fiorentina-Fazzini: interesse che nasce da lontano

La pista che porta a Firenze, invece, sembra scaldarsi ulteriormente. Già lo scorso 18 dicembre era emerso un forte pressing della Fiorentina su Fazzini, e ora i contatti esplorativi avuti in queste settimane stanno evolvendo in qualcosa di più concreto. Si lavora per organizzare un incontro diretto con l’Empoli, al fine di avviare una vera e propria trattativa.

L’offerta della Fiorentina

La Fiorentina starebbe valutando un’offerta da 8-9 milioni di euro più eventuali bonus per convincere l’Empoli a lasciar partire il suo giovane talento. Un investimento importante, che potrebbe trovare l’approvazione anche del tecnico Stefano Pioli, da sempre attento ai giovani di prospettiva.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi: il nome di Jacopo Fazzini, dunque, resta cerchiato in rosso sul mercato viola.