Fiorentina, Fazzini ad un passo: si valuta il futuro di Gudmundsson

Chiuso per Dzeko con il bosniaco che in settimana ha svolto le visite mediche a Villa Stuart in casa Fiorentina si continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista dell’arrivo di Stefano Pioli. Ed ecco che i gigliati hanno posato la loro attenzione su Jacopo Fazzini. Centrocampista offensivo dell’Empoli classe 2003’ con già 3 stagioni di Serie A alle spalle è ora ad un passo da vestire viola. Con il centrocampista che dovrebbe passare alla Fiorentina per circa 10 milioni più bonus.

Fiorentina, le altre mosse per l’attacco

Fazzini ma non solo perché alla viola interessa anche Sebastiano Esposito. L’attaccante, ora in ritiro con l’Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club viene da un’ottima stagione in prestito all’Empoli e potrebbe rappresentare un’interessante elemento per il reparto offensivo. Reparto offensivo dove andrà definito il futuro di Moise Kean, sul quale, pende la clausola rescissoria, da 52 milioni, valida dal 1 al 15 Luglio. Kean ma non solo perché la Fiorentina dovrà decidere se riscattare o no dal Genoa Albert Gudmundsson. L’Islandese non ha totalmente convinto nell’ultima stagione e il processo che lo coinvolge dovrebbe avere una sentenza definitiva solo nel mese di ottobre. Con la Fiorentina che vorrebbe uno sconto importante dai 17 milioni del riscatto, pagando il cartellino tra gli 11 e 13 milioni. Un futuro, quello di Gudmundsson che andrà definito nella prossima settimana quando ci dovrebbero essere in contatti decisivi tra Fiorentina e Genoa.