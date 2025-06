Inter, Chivu stravolge la formazione: Pavard ko

Dopo il pareggio contro il Monterrey nella sfida di debutto al Mondiale per Club, l’Inter torna in campo contro l’Urawa Reds, sfida valevole per la seconda giornata. Pavard neanche in panchina per il riacutizzarsi del problema alla caviglia.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 giugno alle ore 21:00 al Lumen Field di Seattle.

Ecco i due 11:

INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Asllani, Dimarco; S. Esposito, Zalewski; Lautaro.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris, Sucic, Acerbi, Mkhitaryan, Palacios, Carboni, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi, F. Esposito, Bastoni. Allenatore: Chivu

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Gustafson, Yasui; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo.

A disposizione: Niekawa, Yoshida, Ogiwara, Nemoto, Inoue, Matsumoto, Haraguchi, Nakajima, Sekine, Okubo, Hayakawa, Thiago, Komori, Takahashi, Nitta. Allenatore: Skorza