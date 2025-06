Lo sport italiano piange una stella: morta a soli 25 anni

Lutto nel mondo dello sport italiano, una giovane vita spezzata ed una carriera irripetibile finita in anticipo.

Il mondo dello sport italiano è di nuovo in lutto per una tragica notizia. Questa volta, al dolore per aver perso un atleta di interesse nazionale si aggiunge la tragica consapevolezza che una vita giovanissima è stata spezzata nel fiore degli anni come purtroppo, è successo diverse volte in questo anno pieno di eventi tragici legati al mondo dello sport.

Il lutto ha colpito la FISI o Federazione Italiana Sport Invernali che ha dovuto fare i conti con la scomparsa di una giovane promessa di 25 anni, una ragazza che aveva dedicato moltissimo al mondo dello sci in cui era diventata istruttrice e potenzialmente, atleta di grande talento. Purtroppo, la tragedia è avvenuta prima che potesse esprimere del tutto il suo enorme talento.

A dare la notizia, sono stati la federazione stessa ed i cari e gli amici della ragazza che hanno scelto di consegnare la sua memoria alle cronache. Ricostruiamo i fatti per poter, a nostra volta, dare un saluto ed un ricordo rispettoso ad una giovane sportiva che ci ha purtroppo lasciato in queste ore, creando un vuoto non solo nella comunità degli sportinvernali ma nello sport italiano intero.

Scompare Alice Leon, Italia in grande lutto

La scomparsa di Alice Leon, 25 anni, maestra di sci ed atleta di grande potenziale nella disciplina che nel nostro paese è stata resa celebre da sportivi come Alberto Tomba, ha shoccato il paese. In primis, la comunità di Maniago in provincia di Udine dove è stato purtroppo constatato il suo decesso. La causa della morte, almeno alle testate giornalistiche, non è stata comunicata, forse per preservare la privacy della famiglia e dei suoi amici.

La Leon viene ricordata dalla comunità come una ragazza solare, allegra e piena di progetti: “Era impossibile non volerle bene”, il ricordo affidato dai suoi numerosi affetti alla stampa ed ai social media. La comunità locale è in lutto: ad aggiungere un ulteriore peso tremendo sulla tragedia, il fatto che la ragazza fosse anche in procinto di laurearsi.

“Era una ragazza stupenda e solare, tutti gli volevano bene”, il commosso ricordo dello Sci Club di Pordenone che ha rilasciato il comunicato tramite il suo presidente Gigi Porracin. Le esequie si sono tenute il giorno 20 per dare un ultimo saluto ad una ragazza, prima ancora che un atleta, che mancherà moltissimo alla sua intera comunità.