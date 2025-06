Mondiale per Club, l’Inter vince 2-1 in extremis contro l’Urawa Red Diamonds

Dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey, l’Inter vince 2-1 contro l’Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del gruppo E del Mondiale per Club.

Inter-Urawa, le formazioni

INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Asllani, Dimarco; S. Esposito, Zalewski; Lautaro.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris, Sucic, Acerbi, Mkhitaryan, Palacios, Carboni, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi, F. Esposito, Bastoni. Allenatore: Chivu URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Gustafson, Yasui; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo.

A disposizione: Niekawa, Yoshida, Ogiwara, Nemoto, Inoue, Matsumoto, Haraguchi, Nakajima, Sekine, Okubo, Hayakawa, Thiago, Komori, Takahashi, Nitta. Allenatore: Skorza

La partita

I nerazzurri partono contratti e gli avversari la sbloccano all’11’: Kanako va via a Carlos Augusto e mette al centro dell’area di rigore per il destro piazzato di Watanabe che Sommer non intercetta. L’Inter reagisce, al 19′ Lautaro colpisce la traversa ed è questa l’unica grande occasione del primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri aumentano i giri del motore, ci provano Dimarco e Pio Esposito ma senza successo. Al 78′ arriva il pari: Lautaro è bravo a girare in acrobazia la palla alle spalle di Nishikawa, sul corner calciato da Barella. Al 90′ sempre Barella ha una potenziale occasione ma viene stoppato da Watanabe, due minuti più tardi ecco però il gol vittoria: ci pensa Valentin Carboni a regalare a Chivu la prima vittoria sulla panchina nerazzurra. Sucic calcia, Hoibraten respinge ma sulla palla arriva Carboni che batte Nishikawa per il 2-1 finale.

Con questa vittoria, l’Inter sale a quota 4 punti in classifica, in attesa del River Plate, fermo a quota 3 in attesa della partita di stanotte contro il Monterrey. L’Urawa Red Diamonds resta a zero. Nella terza e ultima giornata, i ragazzi di Christian Chivu affronteranno proprio i Los Millionarios, in una sfida decisiva per le sorti definitive del girone E.