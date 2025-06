Fiorentina, da Empoli non solo Fazzini

Fiorentina, dall’Empoli non solo Fazzini

Empoli dal quale potrebbero arrivare altri due giocatori seppur in maniera non diretta. La viola ha infatti chiuso anche per Mattia Viti, nell’ultima stagione proprio compagno di squadra di Fazzini ad Empoli e ora rientrato dal prestito al Nizza. Con il classe 2002 che arriverà in viola in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro con il 10% sulla futura rivendita. Dalla difesa all’attacco perché nell’ultima stagione ad Empoli ha giocato anche Sebastiano Esposito. L’attaccante è ora impegnato al Mondiale per Club con l’Inter ma al ritorno potrebbe essere uno dei profili adatti per l’attacco Pioli. Attacco nel quale andrà definita la posizione di Gudmundsson con la Fiorentina non intenzionata a riscattarlo per 17 milioni ma a ritrattare le condizioni del prestito per tenerlo in viola anche nella prossima stagione.