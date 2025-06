Juventus-Wydad Casablanca 4-1, Yildiz show: bianconeri qualificati

Vince 4-1 la Juventus contro il Wydad Casablanca nella seconda gara del Gruppo G del Mondiale per Club 2025. A decidere la gara l’autorete di Boutouil, la doppietta di Yildiz e il rigore di Vlahovic. Momentaneo 2-1 per il Wydad Casablanca firmato da Lorch.

Juve avanti 2-1

Il match si sblocca rapidamente, già al sesto minuto, grazie a una giocata di Kenan Yildiz, che triangola con Thuram e infila il portiere avversario con la complicità della deviazione di Boutouil, al quale è stato in seguito assegnato l’autogol. Nessun problema per l’ex Bayern, perché il suo appuntamento col tabellino dei marcatori è soltanto rimandato. La compagine di mister Tudor continua a dominare e, al 17’, raddoppia con un capolavoro proprio di Yildiz. Il giovane talento turco stavolta scarica un potente tiro da fuori area, dopo una splendida azione sulla fascia sinistra orchestrata da Cambiaso, e il portiere marocchino non può fare altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco. Il 2-0 sembra dare tranquillità ai bianconeri, ma la partita rimane in bilico e il Wydad trova un’inattesa reazione al 25’, accorciando le distanze e portandosi sull’1-2 con cui si chiude il primo tempo: in questo caso l’ottimo Amrabat, migliore in campo finora tra i suoi, anticipa Savona e serve Lorch. L’attaccante supera Di Gregorio con un pallonetto preciso, ridando dunque speranza alla truppa di Benhachem in vista del secondo tempo.

Vince 4-1 la Juventus

È solo uno spavento per la Vecchia Signora, che nell’intervallo riorganizza le idee e nella ripresa ammazza la partita. Al 57′ Conceicao cerca e trova Cambiaso sul secondo palo, Malimu lo perde in marcatura e l’esterno al volo trova il legno con il piatto. Un tris sfiorato, che trova concretezza al 30′. Kolo Muani, che qualche minuto prima aveva fallito un’occasione nitidissima, lavora un bel pallone sulla sinistra, l’imbucata davanti al portiere è ancora per Yildiz,. la cui sterzata fa stropicciare gli occhi ancor più dell’esecuzione che vale il 3-1. Al 93′ c’è gloria anche per l’uomo mercato Vlahovic, che si guadagna e trasforma un calcio di rigore per il definitivo 4-1.