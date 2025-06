Leclerc spaventa Hamilton, si sente male: il video mostra tutto

Paura e sensazioni sgradevoli tra Hamilton e Leclerc, non era mai successo prima. Stava per sentirsi male!

I piloti di Formula Uno sono tra gli atleti più resistenti e difficili da impressionare del mondo. Servono stomaco e nervi forti per sfrecciare alla velocità di oltre trecento chilometri orari su quella che, a parte gomme e cloche, è più simile ad una navetta spaziale che ad un’auto. Per questo per impressionare uno di loro servirebbe come minimo un jet a decollo verticale!

Figuriamoci due piloti come Charles Leclerc e Lewis Hamilton che corrono sulle Ferrari, a prescindere dai risultati non eccelsi, a mani basse auto tra le più veloci nella griglia della Formula Uno moderna. Impossibile che esista un’auto stradale in grado di sconvolgere un pilota di questo livello…o forse si? Dopo tutto, anche un centauro esperto come Francesco Bagnaia di recente è rimasto sconvolto dalla Lamborghini Temerario, quando ha avuto modo di provarla.

Ve lo diciamo noi, auto simili esistono eccome: perfino uno dei due piloti di Ferrari nel provare l’ultima auto assieme al compagno di scuderia si stava per sentire male. Ecco qual è l’auto così estrema da mandare lo stomaco in gola anche ad uno degli uomini più veloci del mondo. Tenetevi forte e soprattutto allacciate bene la cintura…

Troppo veloce: “Ora mi sento male!”

L’automobile che Leclerc – che era al volante – e Hamilton hanno provato recentemente altro non è che la Ferrari F80 – nome in codice F250 – che è un modello speciale da tre milioni e mezzo di euro prodotto dalla casa di Modena per i pochi fortunati che hanno questa cifra e il fegato di guidare un’auto pesante 1,5 tonnellate ma con un V6 abbinato a tre motori elettrici per una potenza complessiva di 1.200 cavalli!

Più che la folle accelerazione dell’auto, a far quasi sentire male Hamilton nel video che vi lasciamo qui sotto è stato il fatto di doversi sedere da passeggero sulla potente supercar. Per un pilota professionista, la sensazione di non essere al controllo deve essere davvero brutta, come per un pilota di linea trovarsi su un volo che incontra turbolenze ma non in qualità di capitano!

Da notare che comunque, Lewis aveva già avuto “problemi” con un’altra supercar ossia la sua speciale Pagani Zonda che ha venduto dopo un incidente, definendola troppo difficile da guidare! E se lo dice lui che ha vinto sette titoli iridati, vuol dire che è davvero così!