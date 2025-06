Schumacher, ormai è finita: i fan disperati

Era purtroppo nell’aria e da tempo, si sapeva che sarebbe successo. L’atleta tedesco ha visto sgretolarsi tutto.

Quando ci si ritira da un determinato sport, come grandi campioni e stelle di questa disciplina, bisogna anche mettere in conto che nulla dura per sempre. Anche l’eredità del campione più grande di tutti può essere dimenticata, superata o perfino derisa da chi verrà dopo. Un gioco perverso creato dal destino e dalla storia a cui, però, nessuno può opporsi.

Michael Schumacher, grande pilota e unico uomo assieme ad Hamilton ad aver mai portato a casa ben sette titoli iridati in Formula Uno, si è forse ritirato troppo presto, dopo le ultime deludenti stagioni con Mercedes e ci viene anche da chiederci se forse, continuare a correre in pista non lo avrebbe tenuto lontano dagli sci e dal drammatico incidente che lo ha strappato alla vita pubblica e ai fan.

Il campione tedesco da anni viene curato dalla famiglia che non lascia entrare – quasi – nessuno nella sua vita forse preoccupata che come è già accaduto alcune persone senza scrupoli possano approfittarsi di questo momento di debolezza. Mentre Schumi è ormai fermo però lo sport a cui ha dato tutto prosegue, evolve e, purtroppo, gli toglie anche qualcosa.

Schumacher, ha perso anche questo

Di recente uno dei primati del pilota tedesco è stato polverizzato da un giovane e rampante atleta che punta a strappargli anche un altro primato, ossia quello del maggior numero di titoli consecutivi vinti con una singola scuderia. Stiamo parlando di Max Verstappen che in Canada non ha vinto ma si è comunque tolto una soddisfazione.

Il secondo posto a Montreal consente a Max di arrivare a 117 podi ottenuti con la stessa squadra, ossia Red Bull, contro i 116 di Schumacher con Ferrari che diventa quindi terzo in questa patibolare classifica che annovera nomi storici come Prost, Senna e Vettel. E chi è il primo? Lewis Hamilton, ancora irraggiungibile a 153 con le frecce argentate.

A Verstappen questo primato da un po’ di sollievo in un momento complesso in cui il rapporto con la stampa non è il massimo, i punti di penalizzazione rischiano di fargli saltare una gara e McLaren continua ad avere l’ultima parola in pista. Invece, per noi fans di Schumacher si tratta di un altro colpo al cuore. Un altro modo per ricordarci che uno come lui, in pista, non si vedrà mai più nella storia.