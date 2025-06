Serie B, tanti cambiamenti nelle panchine delle big

La giornata di ieri è stata davvero efficiente per l’assunzione di nuovi allenatori in Serie B. Le panchine sono girevoli e tanti tecnici stanno cambiando nelle formazioni cadette che proveranno a recitare il ruolo da protagoniste. Dopo l’annuncio di Guido Pagliuca (dopo aver guidato la Juve Stabia al quinto posto della regular season, ndr) in sella all’Empoli, arrivato ormai qualche giorno fa, sono arrivati altri cambiamenti: sulla panchina del Bari ci sarà Caserta, reduce dall’esperienza al Catanzaro.

Cambiamenti notevoli

E proprio il Catanzaro ha scelto Aquilani, che due stagioni fa fece difficoltà sulla panchina del Pisa, e ora vuole riscattarsi senza indugio. Sulla panchina della Juve Stabia ci sarà Ignazio Abate, che ha siglato un contratto con le Vespe dopo l’esperienza negativa con la Ternana in C. Chi punterà alla promozione è il Palermo, che si è assicurato una garanzia per la cadetteria come Pippo Inzaghi, che ha lasciato la Toscana dopo la promozione in Serie A con il Pisa.