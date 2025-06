Tennis, Bublik vince ad Halle: sconfitto 2-0 Medvedev in finale

E’ il kazako Aleksandr Bublik a trionfare nel torneo di Halle. Per il tennista attualmente 45^ del ranking ATP arriva un prezioso successo 2-0 contro Daniil Medvedev. Per il che aveva eliminato agli ottavi il nostro Jannik Sinner, è arrivato il successo in 2 set. 6-3 al primo e vittoria 7-6(7-4) al tie break del secondo.