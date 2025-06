Tennis, Errani-Paolini ko in finale a Berlino

Sfuma il tris per Sara Errani e Jasmine Paolini, che nelle ultime settimane hanno dominato il circuito del doppio femminile. Dopo i trionfi di Roma e Parigi, le due azzurre non sono infatti riuscite a vincere il WTA 500 di Berlino (erba), dove sono state sconfitte in finale al match tie-break dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls (6-4, 2-6, 6-10).