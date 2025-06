Milan, sempre più vicina la cessione di Theo Hernandez

Theo Hernandez-Al Hilal un binomio sempre più vicino ad essere reale con il pieno benestare del Milan. I rossoneri infatti sembrano disposti a lasciare sul piatto parte dei 30 milioni inizialmente richiesti al club saudita pur di non utilizzare il pugno duro con il calciatore perdendone il valore e mantenendolo un’anno in tribuna.

Milan, fuori Theo: in Zinchenko

Un trasferimento sempre più probabile vista anche la volontà del calciatore, sempre più convinto alla cessione in Saudi Pro League, dopo l’iniziale scetticismo con le porte ad un passaggio sempre in Europa che non si sono mai realmente aperte. Theo Hernandez quindi sempre più vicino al passaggio all’Al Hilal con il calciatore che andrà a guadagnare circa 20 milioni a stagione. Theo out, Zinchenko in, si perché è l’Ucraino dell’Arsenal il primo nome sulla lista di Tare per la fascia sinistra difensiva. Con il direttore sportivo rossonero che affonderà il colpo solo dopo aver ceduto il francese.

Si lavora a centrocampo

Dalla difesa al centrocampo, perché se per Modric è tutto fatto con il croato che svolgerà le visite mediche al termine del Mondiale per Club, il Milan sta lavorando ora anche ad un secondo colpo, ovvero Granit Xhaka. Lo svizzero ha il contratto in scadenza con il Bayer Leverkusen nel 2028, che dopo le partenze di Tah, Frimpong e Wirtz non vorrebbe cedere anche lui. I rossoneri sono forti della volontà del giocatore che ha scelto, l’Italia e il Milan per continuare la propria carriera e ora dovranno forzare la mano avvicinandosi alla valutazione di 15 milioni per provare a far cadere le resistenze del club tedesco…